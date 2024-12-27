Владимир Панфилов: "Карате в Молдове запрещали постепенно"

Во времена Советского союза занятие каратэ в спортивных обществах было запрещено приказом Госкомспорта СССР 17 мая 1984 года, и на многие годы этот увлекательный для миллионов людей вид спорта оказался под запретом, и они были вынуждены были либо перестать заниматься им, либо перейти на занятие другими восточными единоборствами.