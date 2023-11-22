ФГУ рассмотрит дело о высказывании украинской гимнастки о ненависти к Польше

Федерация гимнастики Украины рассматривает дисциплинарное дело из-за высказываний 20-летней украинской гимнастки Влады Никольченко, которая после участия в турнире “Варшавская осень” и проведения мастер-класса в столице Польши резко негативно отозвалась о Польше на своей странице в социальной сети.