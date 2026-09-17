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Поварёнок с лучшими рецептами

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Томатный суп с креветками

Томатный суп с креветками

Друзья - у меня радость - получила призовую сковородку ТМ Kukmara из нержавеющей стали 26 см, со стеклянной крышкой линия "Сафия" Как раз - созрели в теплице томаты - надо приготовить любимый суп "томатный суп с креветками".

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