Друзья - у меня радость - получила призовую сковородку ТМ Kukmara из нержавеющей стали 26 см, со стеклянной крышкой линия "Сафия" Как раз - созрели в теплице томаты - надо приготовить любимый суп "томатный суп с креветками".
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