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Не могут же либералы врать, правда ведь?

Не могут же либералы врать, правда ведь?

Хотелось бы ещё узнать где озоновые дыры, давненько про них не слышно. . А так тезис на картинке в стиле "русский путешественник Павел рассказывает как китайцы вырубают тайгу и уже к 2016 году будет поздно".

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