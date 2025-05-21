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Русское ПВО сбило 32 украинских дрона над тремя областями России

Русское ПВО сбило 32 украинских дрона над тремя областями России

Министерство обороны России сообщило об успешной операции русских средств ПВО утром 21 мая. В период с 04:00 до 08:00 были ликвидированы 32 украинских дрона самолетного типа над Орловской, Брянской и Курской областями, защищая небо над Россией.

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