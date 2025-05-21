Русское ПВО сбило 32 украинских дрона над тремя областями России

Министерство обороны России сообщило об успешной операции русских средств ПВО утром 21 мая. В период с 04:00 до 08:00 были ликвидированы 32 украинских дрона самолетного типа над Орловской, Брянской и Курской областями, защищая небо над Россией.
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