Два человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой под Саратовом

Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Саратовской области, сообщил 25 ноября начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
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