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«Месси взял трофей, и для нас это был даже больший приз, чем победа со сборной. Он сильно страдал». Паредес о победе на Кубке Америки

Леандро Паредес вспомнил об эмоциях от победы на Кубке Америки-2021 со сборной Аргентины. «Думаю, это было лучше, чем то, о чем мы мечтали.

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