В Крыму назвали слова НАТО об ударах по территории РФ попыткой запугать Россию

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 25 мая заявил, что призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории — не что иное, как попытка запугать Россию.
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