Видео: Blue Ghost запечатлел заход солнца на Луне

Blue Ghost наблюдает заход солнца на Луне / © Firefly Aerospace / NASA Ранее Firefly Aerospace объявила об успешном завершении двухнедельной миссии, во время которой Blue Ghost провел ряд экспериментов, собрал и передал на Землю более 119 гигабайт данных.
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