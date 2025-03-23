Центробанк рассказал об основных типах дропперов

Дропперы — посредники, которых мошенники используют для вывода и обналичивания украденных денег. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк, существуют три ключевых типа дропперов: транзитники, заливщики и обнальщики.
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