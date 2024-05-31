Россия предотвратила наступление "XXI века под предводительством Америки". Для одной планеты и 30 лет гегемонии много.

Выстоят ли США в новом глобальном конфликте? - Вопрос, которым задаются в Вашингтоне. Впрочем, должны бы там задаваться другим вопросом: а зачем США спровоцировали новый глобальный конфликт? Увы, но американские сенаторы предпочитают не задаваться подобными вопросами, а то еще их уличат в использовании русской логики.