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И.о. тренера «Спартака» Заварухин после 3:2 с «Сочи»: «Продолжим выигрывать – будут хорошие шансы попасть в плей‑офф»

И.о. главного тренера «Спартака» подвел итоги матча с «Сочи» (3:2). «Хоть мы и забили хорошие голы в большинстве, но игра складывалась тяжело.

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