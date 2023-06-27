Россельхознадзор предупредил о рисках по сибирской язве из-за разрушения Каховской ГЭС

Прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может грозить риском распространения сибирской язвы, о чем Россельхознадзор проинформировал Минсельхоз и правительство Херсонской области, сообщил 27 июня руководитель ведомства Сергей Данкверт.