Трамп: демократы отправляют американцев на «глупые» войны До президентских выборов в Соединенных Штатах осталось менее недели, и кандидаты не упускают возможность все больше покритиковать друг друга.
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Трамп: демократы отправляют американцев на «глупые» войны До президентских выборов в Соединенных Штатах осталось менее недели, и кандидаты не упускают возможность все больше покритиковать друг друга.
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