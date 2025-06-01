Хинштейн: В Курской области обрушился мост с двигавшимся по нему локомотивом

Железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
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