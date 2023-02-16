Новичок «Локо» Конти: «Сегодня бан России есть, а завтра его могут снять. От этого выиграют абсолютно все»

Новичок «Локомотива» Херман Конти высказался об отстранении российских клубов. – Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте? – Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в Первую лигу.