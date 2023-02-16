Новичок «Локо» Конти: «Сегодня бан России есть, а завтра его могут снять. От этого выиграют абсолютно все»

Новичок «Локомотива» Херман Конти высказался об отстранении российских клубов. – Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте? – Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в Первую лигу.
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»
- Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере
Свежие комментарии