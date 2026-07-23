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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Ничему не удивляюсь в нашей стране. У нас много нефутбольных людей, жуликов, проходимцев, этим беспределом никто не будет заниматься»

Андрей Канчельскис высказался о работе судьи Евгения Буланова на матче за OLIMPBET Суперкубок России между « Зенитом » и « Спартаком » (1:1, 4:2 пен.

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