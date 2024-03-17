RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Зачем немцы едят сырой фарш?

Помните, как ругалась мама, когда в детстве вы пытались попробовать сырой фарш? А немецкие мамы, напротив, потолще намазывают им булочку, посыпают кольцами репчатого лука, солят, перчат, а потом с умилением наблюдают, как сын или дочь уплетают такой бутерброд за обе щеки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх