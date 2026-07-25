Блогер Жидковский зарегистрировал товарный знак «Горячая линия с Алексеем Жидковским»

По данным сервиса Rusprofile, блогер Алексей Жидковский 23 июля зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Горячая линия с Алексеем Жидковским» — под этим названием выходит его психологический подкаст, где вместе с приглашенными психологами он в прямом эфире разбирает личные вопросы зрителей.