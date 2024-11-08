Татьяна Голикова анонсировала 13-ю пенсию: в конце 2024 года россияне получат от 6 до 18 тысяч рублей Юлия ЧелкановаВ преддверии нового года в обществе активно обсуждаются слухи о введении 13-й пенсии для россиян.