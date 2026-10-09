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Культурология.рф

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История и археология: Для чего гангстеры Аль Капоне похитили известного джазмена Фэтса Уоллера и что с ним произошло через три дня

История и археология: Для чего гангстеры Аль Капоне похитили известного джазмена Фэтса Уоллера и что с ним произошло через три дня

День 17 января для музыканта Уоллера Фэтса, прославившегося своей музыкой в начале 1920-х годов, начинался как обычно, а вечером он, как всегда, давал выступление.

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