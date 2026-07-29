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Новая площадка мясоперерабатывающего завода создаст в Лыткарине 350 рабочих мест

Новая площадка мясоперерабатывающего завода создаст в Лыткарине 350 рабочих мест

Лыткаринский мясоперерабатывающий завод разворачивает в индустриальном парке «Лыткарино» собственный производственно-логистический комплекс: 1,65 миллиарда рублей инвестиций и около 350 новых рабочих мест.

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