‼️🇷🇺💥 Эпичные кадры боев на Южно-Донецком направлении ▪️Вражеский танк Т-64 подорвался на мине и был обездвижен.
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‼️🇷🇺💥 Эпичные кадры боев на Южно-Донецком направлении ▪️Вражеский танк Т-64 подорвался на мине и был обездвижен.
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