БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Traveller
    Афтырь явно обижен на всех и каждого. Бывает... Только вот каким боком обмен денежных знаков при премьере Павлове его...И куда ты катишьс...
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    Читаешь и такое впечатление, что автор хочет доказать, что все мы находимся и живем в катакомбах где все скопом заблу...И куда ты катишьс...
  • Виктор Рыбаков
    "Ушли в себя".... - То есть,послали власть на ....со всеми её выкрутасами?И куда ты катишьс...

НАТО пытается захватить Севастополь руками украинских пиратов

НАТО пытается захватить Севастополь руками украинских пиратов

Newsweek: Россия не позволит Западу создать украинский «москитный флот» Константин Ольшанский На фото: патрульный катер Mark VI (Фото: Chief Petty Officer NELSON L DOR/Zuma/TASS) НАТО прямо поддержало ВСУ в морских диверсиях против России.

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