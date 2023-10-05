НАТО пытается захватить Севастополь руками украинских пиратов

Newsweek: Россия не позволит Западу создать украинский «москитный флот» Константин Ольшанский На фото: патрульный катер Mark VI (Фото: Chief Petty Officer NELSON L DOR/Zuma/TASS) НАТО прямо поддержало ВСУ в морских диверсиях против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии