В Москве с 15 октября стало обязательным тестирование курьеров на знание правил дорожного движения и стандартов работы.
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