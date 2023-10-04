Найди себя: ученые представили спектр интернет-зависимости пользователей

Спектр интернет-зависимости пользователей разных возрастов / © Daily mail Результаты опроса показали, что молодые люди (до 24 лет) проводят в интернете в среднем шесть часов в день, в основном используя смартфоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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