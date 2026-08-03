Умерова назначили главой Службы внешней разведки Украины

Александр Рюмин/ТАСС Кадровая рокировка происходит в Киеве. Новым главой Службы внешней разведки Украины станет Рустем Умеров, а его место секретаря Совета нацбезопасности займет экс-глава МВД Игорь Клименко.
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