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Умерова назначили главой Службы внешней разведки Украины

Умерова назначили главой Службы внешней разведки Украины

Александр Рюмин/ТАСС Кадровая рокировка происходит в Киеве. Новым главой Службы внешней разведки Украины станет Рустем Умеров, а его место секретаря Совета нацбезопасности займет экс-глава МВД Игорь Клименко.

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