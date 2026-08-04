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Глава федерации Иордании обвинил ФИФА в шантаже: «Нам отказывались помогать с проблемами, а на ЧМ мне сообщили, что если я поддержу Инфантино, то это существенно поможет нам»

Глава Иорданской футбольной ассоциации Али бин аль-Хусейн обвинил ФИФА в шантаже. «Проблем, связанных с ФИФА, более чем достаточно.

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