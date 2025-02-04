Рубио потребовал новых шагов в вопросе Панамского канала

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что в ближайшие дни рассчитывает увидеть новые шаги в вопросе Панамского канала с учетом требований Вашингтона устранить "контроль" над ним со стороны Пекина.
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