Находки под грифом секретности – что скрывают саркофаги из Антарктиды Евгения КомароваЭкспедиция Dicraft позволила выяснить, что таят в себе саркофаги из Антарктиды, с которых еще не сняли гриф секретности.
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