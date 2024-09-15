Второму фигуранту дела о хищении земель Минобороны изменили наказание

Суд изменил наказание бывшему военнослужащему Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамату Хайруллину, обвиняемому в хищении земель у Минобороны общей стоимостью 940 млн рублей, на условный срок, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы .
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