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Жанибек Алимханулы: «Лара, давай драться! Чемпион WBO против чемпиона WBA»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы после отказа Головкина от титула WBA вызвал его нового обладателя – Эрисланди Лара.

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