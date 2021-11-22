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Председатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Казахстан

Председатель СК России провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Казахстан

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел рабочую встречу с Генеральным прокурором Республики Казахстан Гизатом Дауренбековичем Нурдаулетовым.

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