Украинский конфликт спровоцировали с целью оправдать крупные хищения в американских НПО. Такое заявление сделал инвестор Дэвид Сакс, назначенный американским президентом Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.
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