Страна и люди

Украинский конфликт спровоцировали с целью оправдать крупные хищения в американских НПО. Такое заявление сделал инвестор Дэвид Сакс, назначенный американским президентом Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.