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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о переходе 4 игроков СКА в НХЛ: «У нас в стране есть прекрасные мастера‑хоккеисты. Сильнейшие играют в НХЛ, космический хоккей. Но мы в КХЛ стремимся не отставать»

После вылета СКА из Кубка Гагарина защитник Александр Никишин подписал контракт с «Каролиной», нападающий Иван Демидов – с «Монреалем», нападающий Захар Бардаков – с «Колорадо».

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