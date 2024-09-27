РИАН: 90 физиков из России нашли способ остаться в проектах ЦЕРН

По информации от официального представителя Европейской организации ядерных исследований, около 90 ученых из 500, работавших в российских институтах с ЦЕРН, приняли решение сменить институты и продолжить свою работу с организацией.
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