38 мигрантов влезли в очередь на жилье: дело спускают на тормозах

Русский Колоколъ Клан Юнусовых-Ахмедовых из 38 человек — двое стариков, шестеро детей и 30 внуков — получил паспорта, а затем, поставив на поток оформление жилищных сертификатов, отодвинул в очереди десятки оренбургских семей.