"Эмоций на всю зиму". Алтайские рыбаки похвастались крупными трофеями

Любителям рыбалки попадаются и упитанные судаки, и аппетитные щуки Алтайские рыбаки и их трофеи / Фото: Алтайское Рыболовное Сообщество (АРС) Рыбаки Алтайского края поделились снимками своего богатого улова в конце августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии