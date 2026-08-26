"Эмоций на всю зиму". Алтайские рыбаки похвастались крупными трофеями

Любителям рыбалки попадаются и упитанные судаки, и аппетитные щуки Алтайские рыбаки и их трофеи / Фото: Алтайское Рыболовное Сообщество (АРС) Рыбаки Алтайского края поделились снимками своего богатого улова в конце августа.