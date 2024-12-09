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Политика как она есть

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В Турции разбился военный вертолет

В Турции разбился военный вертолет

В турецкой провинции Ыспарта потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает агентство DHA. «Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией в районном центре Кечиборлу в Ыспарте», — говорится в материале.

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