В Турции разбился военный вертолет

Политика как она есть

В турецкой провинции Ыспарта потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает агентство DHA. «Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией в районном центре Кечиборлу в Ыспарте», — говорится в материале.