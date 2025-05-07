Скрытые опасности травмирования детей

Девять неожиданных предметов и мест, в которых ребенок может получить серьезную травму Родители могут всеми силами стараться сделать свой дом безопасным, пристегивать детей в машине, никогда не оставлять их одних в ванной, и тем не менее малыши каким-то непостижимым образом находят неожиданные способы травмироваться.
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