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МОСИНФОРМ

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Москва занимает лидирующие позиции в мире по темпам обновления подвижного состава метрополитена

Москва занимает лидирующие позиции в мире по темпам обновления подвижного состава метрополитена

В столичном метро реализуется одна из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава, благодаря которой оно занимает первое место среди метрополитенов Европы и Америки.

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