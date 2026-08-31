«Орловское автохозяйство» заказало ремонт и обслуживание 50 автомобилей

Предприниматель Виктор Бутусов займется ремонтом и обслуживанием 50 автомобилей автохозяйства до конца 2026 года, контракт заключен на сумму 900 тыс.
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