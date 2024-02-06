Генерал-лейтенант Трушин: ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют войска РФ

Замначальника Генштаба России генерал-лейтенант Василий Трушин поделился своими взглядами на результаты российских ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции, передает «Красная звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии