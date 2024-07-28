Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже

Он отметил, что выступление не могло быть организовано без ведома и согласия Международного олимпийского комитета Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными.
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