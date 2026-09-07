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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсия тренировался в маске после травмы носа из-за удара Родри. Защитник «Барсы» пропустит матч ЛЧ из-за дисквалификации, но может сыграть с «Леванте»

Стали известны подробности о состоянии Эрика Гарсии после повреждения носа в матче Ла Лиги с «Валенсией» (5:0).

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