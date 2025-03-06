"Сразу честно предупредил": Ольга Орлова открыла тайну мужа

Экс-"Блестящая" рассказала, о чём предупредил её Валерий перед свадьбой.Известная певица и телеведущая Ольга Орлова, бывшая солистка некогда мега-популярной группы "Блестящие", рассказала своим подписчикам в социальных сетях о разговоре с будущем мужем Валерием Масловым перед свадьбой.