"Сразу честно предупредил": Ольга Орлова открыла тайну мужа

Экс-"Блестящая" рассказала, о чём предупредил её Валерий перед свадьбой.Известная певица и телеведущая Ольга Орлова, бывшая солистка некогда мега-популярной группы "Блестящие", рассказала своим подписчикам в социальных сетях о разговоре с будущем мужем Валерием Масловым перед свадьбой.
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