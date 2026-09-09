Зоолог Глазков раскрыл, как избежать столкновения с лосем на трассе

С конца августа и примерно до середины октября у лосей идет брачный период, во время которого из-за снижения инстинкта самосохранения они часто выбегают на проезжие части.
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