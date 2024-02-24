С начала текущего года Филипп Киркоров столкнулся с несколькими отмененными корпоративными мероприятиями, однако чудом смог удержать свою должность председателя жюри в популярном шоу “Маска”.
Киркорова могут выгнать из шоу “Маска”: “Бойкот и не будут смотреть”
Комментарии
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Сергей Туренко
Нужно во что бы то ни стало бойкотировать НТВ в случае продления участия в нем Киркорова. Нужно было до "голой вечеринки" включать мозги, во время СВО он показал о своем отношении ко всем нам. И не какой он не поп король, а просто шут гейропейский.
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16 час.
Людмила Абрамова
не смотрю и другим не советую смотреть..уважайте себя,зачем смотреть и раздражаться на тех кто не приятен и бесит..
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13 час.
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