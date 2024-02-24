Киркорова могут выгнать из шоу “Маска”: “Бойкот и не будут смотреть”

Сергей Туренко

Нужно во что бы то ни стало бойкотировать НТВ в случае продления участия в нем Киркорова. Нужно было до "голой вечеринки" включать мозги, во время СВО он показал о своем отношении ко всем нам. И не какой он не поп король, а просто шут гейропейский.