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Царьград

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Захарова заявила о значимости выборов для будущего русских

Захарова заявила о значимости выборов для будущего русских

Мария Захарова, официальный представитель МИД, подчеркнула значимость выборов для будущего русских. Она отметила, что ее семья всегда будет жить в России, а голосование - это не формальность, а возможность влиять на жизнь страны.

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