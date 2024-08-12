Развитие системы патриотического воспитания продолжается в Новосибирской области

В Новосибирской области активно развивается система патриотического воспитания. Заместитель Председателя Правительства – министр региональной политики Андрей Клюзов подчеркнул растущий спрос со стороны общества на патриотическое воспитание детей, юношества и молодежи.
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